Из-за редкой болезни женщина на 20 лет изменила свой рацион

Проживающая в Великобритании 27-летняя Хлое Райсбек из-за редкой болезни с детства вообще не ела фрукты и овощи. Ее историю опубликовало издание The Sun.

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Женщина рассказала, что до семи лет не испытывала проблем со здоровьем и могла нормально питаться фруктами и овощами. Однако после того, как у нее сильно распухли губы после съеденного в школе персика, врачи выявили у нее синдром оральной аллергии — редкую форму пищевой аллергии, обусловленную реакцией на белки, схожие по структуре с белками пыльцы растений.

После постановки диагноза, по словам Райсбек, ее отношение к еде изменилось. Она начала бояться есть любые фрукты и овощи, поскольку после их употребления у нее каждый раз распухали губы, появлялся зуд в ротовой полости и ощущение комка в горле. В результате британка была вынуждена полностью исключить эти категории продуктов из рациона и даже начала заставлять своего парня чистить зубы после того, как он съест пищу растительного происхождения. Однако благодаря грамотно подобранному лечению недавно ей удалось попробовать малину. Теперь женщина намерена расширить свое меню, хотя и понимает, что принимать препараты ей придется пожизненно.

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