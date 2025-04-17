Врачи помогли 103-летнему ветерану ВОВ встать на ноги

Николай Шишкин из Нижнего Новгорода — ветеран Великой Отечественной войны. В этом году ему исполнится 104 года. Из-за боли в колени бывший участник боевых действий не мог стоять. А главной мечтой защитника Родины на этот момент было попасть на Красную площадь и встать на ноги под звуки российского гимна. Врачи клиники Приволжского университета помогли мужчине уже наполовину осуществить заветное желание, пишет Doctorpiter.ru.

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После всех необходимых обследований специалисты предложили пожилому пациенту инъекционную терапию. Она заключается в том, чтобы ввести препарат, снимающий боль, прямо в сустав. По словам врачей, это один из эффективных методов лечения артроза.

В итоге необходимая манипуляция была проведена. Николай Федорович почувствовал эффект практически сразу же. Боль в колене стала отступать. А после консервативной терапии ветеран ВОВ закрепил успех — он прошелся примерно 15 метров без остановок.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян показала, как справляется с отчаяньем. Она показала видео, записанное ветераном ВОВ. В нем пожилой мужчина признался журналистке в любви.