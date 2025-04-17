Врачи пересадили почку мужчине и сохранили ему 900 тысяч долларов

Житель Улан-Удэ вернулся на родину из США, чтобы бесплатно пересадить себе почку, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. Глава ведомства добавила, что такая же операция в Америк

е стоила бы ему $900 тысяч. Она отметила, что мужчина специально приехал в Россию, чтобы сэкономить, а донором стала его мать.

В России пересадка органов входит в полис ОМС, но только в 35 регионах страны есть больницы, которые могут осуществить трансплантации. Всего таких учреждений 65 на всю страну. В основном они обслуживают жителей своих субъектов.

Ранее замминистра здравоохранения Евгения Котова заявила, что за шесть лет в увеличилось РФ число трансплантаций костного мозга у детей более чем на 20%, напоминает НСН.