Пациентке с раком груди впервые установили грудные импланты

В Уфе впервые бесплатно установили грудные импланты пациентке с раком груди в клинике Башкирского государственного медуниверситета. Молодая женщина поступила в больницу после резекции молочной железы. До сих пор подобные операции в республике по полису ОМС не проводили.

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Операционная бригада выполнила двустороннюю профилактическую мастэктомию с одномоментной реконструкцией молочных желез имплантами под руководством пластического хирурга, врача высшей категории, онколога-маммолога из Казани Вячеслава Доброва. Он поделился опытом не только с башкирскими коллегами, но и со студентами: из операционной велась видеотрансляция.

«Всегда есть риски рецидива, прогрессирования заболевания, а в молочной железе все сводится к тому, что мы стараемся удалить опухоль и изучить ее. Такая операция также направлена на то, чтобы бороться с наследственными формами рака, которые могут в дальнейшем привести к развитию онкологии», — рассказал Вячеслав Добров.

Как подчеркивает врач, установка имплантов - это решение не только эстетических, но и психологических проблем. У пациенток очень сильно меняется самовосприятие, образ жизни, они менее подвержены депрессиям и легче принимают свой диагноз. Это первый опыт для клиники БГМУ и еще одна возможность для женщин с онкологией чувствовать себя комфортно.

«Конечно, такие операции возможны только после полной ликвидации опухоли и ухода в ремиссию, — говорит врач-онколог, руководитель центра маммологии Рита Гильманова. — При этом мы всегда стараемся сохранить грудь. Под контролем маммографа устанавливаем специальные метки в опухоль, чтобы в последующем выполнить органосохраняющую операцию, когда на фоне химиотерапии или гормональной терапии опухоль уменьшится до резектабельных размеров».

В центре маммологии клиники БГМУ женщины могут бесплатно пройти УЗИ, маммографию, пункционную биопсию опухоли менее 5 мм. Такие превентивные меры помогают выявить рак на ранней стадии.

Кстати, среди выявляемых ежегодно онкологических заболеваний в Башкирии 1-е место занимает именно рак груди. На втором месте рак предстательной железы - 11,2%, на третьем - рак кожи (10,7%).