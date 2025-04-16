Девочка в «маске Бэтмена» вернется в Россию на лечение

Маленькая американка Луна Феннер, которую называют девочкой в "маске Бэтмена" из-за огромного невуса - родимого пятна на лице, снова приедет в Северную столицу на продолжение лечения, которое уже дало ощутимые результаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию частной клиники, в которой и оперировали Луну.

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Приезд маленькой пациентки ожидается 2 мая. Предположительное время очередного этапа лечения - два с половиной месяца.

Напомним, Луне отказались помочь американские хирурги, сочтя программу предполагаемых вмешательств трудновыполнимой. Тогда семье решили помочь медики из Краснодара. Была проведена серия операций. Однако по-прежнему ребенок выглядел очень необычно, что в будущем угрожало массой появлению массы проблем в общении с людьми.

Свои услуги предложили петербургские медики из частной фирмы. Крайне сложное основное хирургическое вмешательство было проведено в июне минувшего года и длилось пять часов. Результат оказался очень хорошим. Ребенка выписали из клиники, сняли швы. После операции даже была проведена пресс-конференция, на которой мать девочки благодарила петербургских докторов.

На память о лечении в Петербурге ребенку подарили красивую куклу - Снегурочку. Следующий визит в Петербург был запланирован примерно через год.