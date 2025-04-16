Как на Ямале развили профилактику заболеваний репродуктивной системы

Репродуктивное здоровье – маме с папой
Ямальский опыт по обследованию репродуктивного здоровья включен в федеральную программу диспансеризации, действующую по всей стране. Будущим мамам и папам предлагают проверить себя задолго до планирования малыша.
За последний год больше 37 тысяч ямальцев прошли репродуктивную диспансеризацию. Жителям региона от 18 до 49 лет помогают оценить свои возможности по зачатию ребенка. Обследоваться можно в каждой поликлинике, бесплатно по ОМС. На первом этапе девушки в возрасте от 18 до 29 лет проходят осмотр гинеколога, цитологические и микроскопические исследования. Если есть нарушения, их направляют на второй, более углубленный этап — с УЗИ и лабораторными исследованиям биоматериалов.
Мужчины от 18 лет проходят уролога. Если есть какие-то отклонения, на втором этапе назначается спермограмма, цитологические исследования, УЗИ и повторный прием врача. Записаться на обследование можно через кол-центр поликлиник.
«Сам по себе процесс диспансеризации достаточно быстрый. Буквально три дня. Мы с мужем сдали анализы, я прошла гинеколога, он — уролога. Вместе побывали у медицинского психолога и прошли полное обследование. Нам указали на некоторые проблемы со здоровьем, с которыми мы будем усердно бороться для нашего будущего малыша», — рассказала Алина Гаврилова из Лабытнанги.
38-летняя Алина Ринатовна — заведующая детской поликлиникой Лабытнангской больницы, многодетная мама. Вместе с супругом они мечтают о четвертом ребенке. Она уверена, что такая программа значительно изменит демографическое положение в стране.
«Раньше люди обращались к врачу только тогда, когда проблемы со здоровьем уже давали о себе знать. Сейчас благодаря диспансеризации мы можем выявить нарушения на самых ранних стадиях и предотвратить их развитие», — рассказывает Алина.
Мнение эксперта
Сергей Токарев, главный профилактолог Ямала, подчеркивает, что репродуктивная диспансеризация — это не просто медицинская процедура, а важный социальный инструмент:
«До старта репродуктивной диспансеризации мы видели всего лишь верхушку айсберга. Итоги прошлого года показали, что нарушения репродуктивного здоровья имеют значительную распространенность даже у молодых северян. И именно диспансеризация позволяет выявить на самых ранних стадиях те нарушения репродуктивной сферы, которые в последующем оборачиваются весьма пагубно — как серьезными заболеваниями, так и бесплодием. Благодаря репродуктивной диспансеризации, все эти проблемы можно выявить максимально быстро и своевременно и, соответственно, вовремя принять самые эффективные меры для их коррекции и взять таких пациентов под наблюдение».