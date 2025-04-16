Как на Ямале развили профилактику заболеваний репродуктивной системы

Ямальский опыт по обследованию репродуктивного здоровья включен в федеральную программу диспансеризации, действующую по всей стране. Будущим мамам и папам предлагают проверить себя задолго до планирования малыша.

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За последний год больше 37 тысяч ямальцев прошли репродуктивную диспансеризацию. Жителям региона от 18 до 49 лет помогают оценить свои возможности по зачатию ребенка. Обследоваться можно в каждой поликлинике, бесплатно по ОМС. На первом этапе девушки в возрасте от 18 до 29 лет проходят осмотр гинеколога, цитологические и микроскопические исследования. Если есть нарушения, их направляют на второй, более углубленный этап — с УЗИ и лабораторными исследованиям биоматериалов.

Мужчины от 18 лет проходят уролога. Если есть какие-то отклонения, на втором этапе назначается спермограмма, цитологические исследования, УЗИ и повторный прием врача. Записаться на обследование можно через кол-центр поликлиник.

«Сам по себе процесс диспансеризации достаточно быстрый. Буквально три дня. Мы с мужем сдали анализы, я прошла гинеколога, он — уролога. Вместе побывали у медицинского психолога и прошли полное обследование. Нам указали на некоторые проблемы со здоровьем, с которыми мы будем усердно бороться для нашего будущего малыша», — рассказала Алина Гаврилова из Лабытнанги.

38-летняя Алина Ринатовна — заведующая детской поликлиникой Лабытнангской больницы, многодетная мама. Вместе с супругом они мечтают о четвертом ребенке. Она уверена, что такая программа значительно изменит демографическое положение в стране.

«Раньше люди обращались к врачу только тогда, когда проблемы со здоровьем уже давали о себе знать. Сейчас благодаря диспансеризации мы можем выявить нарушения на самых ранних стадиях и предотвратить их развитие», — рассказывает Алина.

Мнение эксперта

Сергей Токарев, главный профилактолог Ямала, подчеркивает, что репродуктивная диспансеризация — это не просто медицинская процедура, а важный социальный инструмент: