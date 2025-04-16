Онкологи призвали врачей информировать пациентов о вреде ряда продуктов

Всемирно известные эксперты в области онкологии, на которых ссылается Daily Mail, призвали врачей предостерегать пациентов от употребления бекона и сосисок, поскольку ряд исследований показывает, что переработанное мясо может спровоцировать рак толстой кишки. Отмечается, что за последние 30 лет число случаев этим заболеванием среди молодых людей во всем мире возросло на 80%.

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Ученые предположили, что за этим явлением, вероятно, стоит целый ряд факторов – от увеличения загрязнения окружающей среды до роста ожирения и наличия невидимых частиц пластика в питьевой воде.

Однако специалисты-онкологи из Нью-Йоркского университета заявили, что медики «упускают из виду» потребление переработанного мяса молодым поколением.

Онколог Питер С. Лян убеждён, что рекомендации врачей являются «одним из самых сильных мотиваторов в профилактическом здравоохранении». Доктор Лян заявил, что врачи должны «продолжать доносить до населения информацию» о том, что общество должно стремиться сокращать потребление переработанного мяса (например, отказываться от ветчины, бекона и иных мясных деликатесов).

Между тем профессор медицины и руководитель по гастроэнтерологии в Медицинской школе Восточной Вирджинии доктор Дэвид Джонсон добавил, что, по его опыту, осведомлённость о рисках, связанных с переработанным мясом, «не широко распространена» среди врачей.

Связь между раком кишечника и рационом питания с высоким содержанием переработанного мяса установлена ​​давно. ВОЗ относит его к канцерогенам первого класса наряду с курением и алкоголем.

С медицинской точки зрения обработанное мясо определяется как «мясо, которое было изменено с помощью таких методов, как соление, вяление, ферментация или копчение для улучшения вкуса или сохранности». Часто это делается путём добавления химических консервантов (нитратов).

Хотя нитраты сами по себе не являются канцерогенными, их соединения в кишечнике преобразуются в различные химические вещества, которые затем вызывают развитие опухолей.

Исследование, проведённое в Великобритании с участием полумиллиона человек, показало: у тех, кто регулярно употребляет обработанное мясо, на 40% выше риск развития рака кишечника.

Совсем недавнее исследование, проведённое в 2025 году с участием более 542 500 женщин, показало, что, помимо алкоголя, красное и обработанное мясо связывали с колоректальным раком.

Некоторые научные сообщества рекомендуют употреблять эти продукты в минимальном количестве или вовсе отказаться от них.