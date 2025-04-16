Врачи обнаружили у пациентки редкую патологию сосудов легких

Новосибирские хирурги избавили 40-летнюю жительницу Алтайского края от редкой патологии сосудов легких. На протяжении долгих лет она страдала от сильной одышки, однако причину определили не сразу.

© Российская Газета

"С юности меня преследовал тремор в руках, плохая переносимость физических нагрузок, - рассказала врачам пациентка. - Но мне долго ставили диагноз "вегетососудистая дистония".

Только несколько лет назад медики обнаружили у женщины сразу пять крупных артериовенозных мальформаций в легких.

"Это патологические "клубки" из сросшихся вен и артерий, в которых происходит аномальный сброс артериальной крови сразу в вены, минуя капиллярную сеть", - пояснили в Центре Мешалкина.

Очаги стремительно разрастались. Из-за сильной одышки женщина уже перестала подниматься по ступеням и начала задыхаться даже во время еды.

Необычной пациентке потребовалось четыре госпитализации в Центр Мешалкина. Эндоваскулярные хирурги под руководством Олега Крестьянинова боролись за ее здоровье на протяжении шести месяцев. Врачам удалось последовательно закрыть все патологические участки сосудистого русла - при помощи окклюдеров и эндоваскулярных спиралей разного размера.

В результате сброс крови из артерий в вены удалось полностью устранить. Жительница Алтая полностью вернулась к активной жизни и даже открыла собственный караоке-бар.

В Центре Мешалкина отмечают, что в их практике это редкое и генетически обусловленное заболевание встречалось всего четырежды. Все пациентки - молодые женщины, жалующиеся на проблемы с дыханием и симптомы сердечной недостаточности. У них безрезультатно искали пневмонии, бронхиты, пороки сердца и другие патологии. Но верный диагноз удалось поставить только при помощи исследования сосудов легочного русла с контрастированием.

Комментарий

Олег Крестьянинов, заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Центра Мешалкина: