Что скрывается за сибутрамином, обнаруженным в таблетках для похудения

Очередная опасная находка на маркетплейсах. СМИ сообщили о том, что в популярных таблетках для похудения "Молекула" и "Молекула плюс" обнаружен сибутрамин. В Роспотребнадзоре сообщили, что проверят информацию.

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Сибутрамин - это лекарственный препарат, который применяют для лечения ожирения. Он воздействует на центральную нервную систему, активируя синтез серотонина и норадреналина, в меньшей степени - допамина. В результате у пациента во время еды быстрее наступает и дольше сохраняется чувство насыщения, и человек легче контролирует аппетит и съедает меньше.

Эндокринологи назначают препараты с сибутрамином в комплексе с другими лекарствами у пациентов с избыточной массой тела при алиментарном ожирении (при индексе массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2), и в некоторых случаях при ИМТ от 27 кг/м2, если у пациента есть другие неблагоприятные факторы - наличие сахарного диабета второго типа, повышенный уровень холестерина.

Наиболее известно немецкое лекарство с сибутрамином - "Меридиа", но в Россию сейчас оно не поставляется. В аптеках есть несколько российских аналогов. При этом врачи подчеркивают: это рецептурный препарат, он должен назначаться врачом и приниматься под его контролем.

"До 67% биологически активных добавок (БАД), которые продаются в России через интернет, могут быть некачественными или фальсифицированными, так как зарегистрированы как пищевые добавки, пищевые концентраты и прочие варианты наименований пищевых продуктов. Это катастрофические данные. И, конечно, пищевые и биологически активные добавки не должны содержать компонентов, зарегистрированных как лекарственные вещества", - пояснил "РГ" вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт", руководитель проекта "Не рискуй. Проверь!" Сергей Зеленец.

Мало того, что в БАДе оказываются незаявленные лекарственные компоненты, так еще нет никакого контроля за количеством действующего вещества, его дозировками. Эксперт считает, что проблему нужно решать комплексно.

За рынком БАД в России следит Роспотребнадзор. Уже было немало случаев, когда ведомство оперативно останавливало продажи небезопасных для здоровья продуктов, появившихся на интернет-площадках.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что рекламируемый в соцсетях препарат для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", в котором обнаружено вещество сибутрамин, Роспотребнадзором в адрес редакции подготовлено официальное письмо с требованием незамедлительно предоставить все имеющиеся документы, подтверждающие указанную информацию, в том числе о наименовании юридического лица и/или индивидуального предпринимателя, осуществляющих реализацию небезопасной продукции на территории Российской Федерации", - сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

"Российская газета" будет следить за развитием ситуации.