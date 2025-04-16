Эксперт оценила перспективу создания универсальной вакцины

Человечество борется с разными болезнями на протяжении всей жизни. Но смогут ли ученые когда-нибудь создать вакцину от всех болезней? Размышляет эксперт.

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В беседе с ИА RuNews24.ru доктор медицинских наук по специальности вирусологии сообщила, что вакцину от всех болезней создать возможно, и она фактически уже была создана.

«Мы, конечно, не гении – это вышло случайно. Примерно так же, как Ньютоном был открыт закон всемирного тяготения. Он увидел, как в саду упало яблоко, подобрал его и начал есть. И его осенило - падение яблока и движение планет должны подчиняться одному этому закону. И замешан в этом деле всемирно известный академик Смородинцев, который в 60-ых годах прошлого столетия основал НИИ гриппа. Академик верил в гриппозные вакцины, но не очень, поэтому он создал в НИИ уникальную лабораторию интерферона», - рассказывает вирусолог.

По словам собеседницы издания, Смородинцев прекрасно осознавал, что победить быстро мутирующий вирус гриппа отстающими от него вакцинами шансов не очень много.

Тогда эстафету примет лаборатория, изучающая систему контроля за генетическим постоянством организма, то есть, систему интерферона. Она уж не пропустит ни вирусов, ни бактерий, ни грибков, ни даже простейших – действие ее универсально.

«Нам посчастливилось работать в этой лаборатории. Выполняя свою работу, мы особенно не копались, какие там вирусы, а тем более их штаммы, это не было предусмотрено спецификой научной работы лаборатории – мы жили немного в будущем и разрабатывали препараты сразу от всех вирусов. Среди них был препарат, который прошел все фармацевтические инстанции и был рекомендован к применению в практику здравоохранения», - отметила Светлана Протасова.

Эксперт рассказала, что те, кто им пользовался, докладывали, что на протяжении нескольких лет они не болеют не только гриппом и ОРВИ, но и вообще ничем.

«Мы и по себе это видели, при этом мы находились среди многочисленных своих «подопечных» практически без всякой защиты (масок и т.п.) и при этом тоже никогда не болели. Конечно, возник вопрос - откуда берется такая сильная и длительная защита. Она могла быть связана только с иммунитетом, но препарат вакциной не является и никаких вирусов не содержит. Какой иммунитет он может стимулировать? Разгадку мы нашли в результатах наших исследований. Было показано в условиях эксперимента, что при использовании нашего препарата и последующем заражении лабораторных животных разными дозами вируса гриппа, происходит стимуляция клеточного иммунитета к этому вирусу. Причем, это не было связано с количеством вводимого вируса. И что важно, даже если это количество было близким к гомеопатической дозе, все равно эффект был такой же высокий, как при введении высоких доз вируса», - прокомментировала специалист.

Поэтому у ученых возникло предположение, что у тех, кто пользовался препаратом, иммунитет мог сформироваться прямо на циркулирующие в данный момент вирусы, которые в больших или меньших дозах попадают в организм человека.

При этом люди не заболевают, поскольку они защищены препаратом от распространения вирусов, а иммунная система в это время готовит полчища Т-лимфоцитов-киллеров, которые никаких шансов выжить вирусам не дают.

«Здесь речь идет о клеточном иммунитете, поскольку в наших препаратах присутствовал интерферон, который его стимулирует. То есть, получается так, что имея подобные препараты, в качестве вакцины можно использовать циркулирующие вирусы, не пропадать же «добру». Причем, клеточный иммунитет никак не связан со штаммами вирусов, и может быть пожизненным, что выгодно отличает его от гуморального иммунитета, связанного с образованием антител к ушедшим в прошлое вирусным штаммам. Эта работа, конечно, нуждалась в продолжении, но мы не успели до конца изучить этот удивительный эффект – лаборатория интерферонов была ликвидирована», - сообщила вирусолог.

По словам доктора медицинских наук по специальности вирусология, универсальные вакцины, тем более вакцины от всех болезней очень нужны людям. Однако они представляют угрозу фармкорпорациям, поскольку могут лишить их высокой прибыли. Поэтому такой путь весьма тернист, но это не значит, что по нему нельзя идти.