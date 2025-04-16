Синоптик Тишковец: магнитная буря на Земле продлится по 17 апреля

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На Земле 16 апреля началась магнитная буря. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до планеты добрались "два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере". "Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга. Пик уровня придется на утро 16 апреля, уровень G3 и G2 - сильная и средняя буря, и в ночь и на утро 17 апреля - G2 и G1 — средняя и слабая буря", - сказал он. Тишковец отметил, что конфигурация межпланетного магнитного поля является благоприятной для полярных сияний. Полярное сияние в ночь на 17 апреля возможно даже в средних широтах. До этого стало известно, что почти половина россиян испытывает неприятные симптомы во время возмущения магнитного поля Земли. Это показало исследование редакции Погода Mail и Здоровье Mail, с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru".

Синоптик Тишковец: магнитная буря на Земле продлится по 17 апреля
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Евгений Тишковец