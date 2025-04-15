Замминистра обороны РФ оценил развитие протезирования в России

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проинспектировала организацию оказания медицинской помощи и работу по протезированию военнослужащих с тяжелыми ранениями в 422-ом госпитале в Нижнем Новгороде.

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«Важно, чтобы протезирование работало в том формате, как определено по временному Единому стандарту протезирования», — отметила она.

В ходе проверки госпиталя замглавы военного ведомства указала, что благодаря поэтапной реализации задачи министра обороны Андрея Белоусова, протезирование стало более доступным и сократило сроки выполнения этой медицинской процедуры для каждого военнослужащего.

Она также оценила динамику протезирования военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

«На сегодня 422-ой военный госпиталь в Нижнем Новгороде стал базовым для региона по организации работы протезных предприятий в рамках Единого стандарта протезирования. Благодаря данному стандарту осуществляется взаимодействие по работе с координационным центром протезирования и реабилитации, который функционирует на базе ВМА им. С. М. Кирова», — отметили в Минобороны России.

Кроме того, Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими, готовящимися к протезированию.

«Сейчас точно можно сказать, что вся концепция нашего стандарта протезирования работает, и вы получите высоко функциональные протезы отличного качества», — отметила Цивилева в ходе общения с бойцами.

Замминистра обороны также посетила заседание военно-врачебной комиссии 422-го госпиталя. В ходе комиссии определяется степень тяжести полученных ранений, а также категория годности военнослужащего для дальнейшего прохождения службы, реабилитации, долечивания или увольнения по болезни. В комиссию входят хирург, невролог, терапевт, лор-врач, офтальмолог и в случае необходимости другие специалисты, что позволяет рассмотреть любой случай всесторонне и не допустить ошибок.

«Для оперативной реализации решений военно-врачебных комиссий в части начисления положенных выплат за ранение в госпитале установлено оборудование кадровой информационной системы Минобороны России. Это позволяет оперативно провести все выплаты как первоначальные 100 тысяч, так и дифференцированные в зависимости от степени тяжести ранения. Члены ВВК доложили замминистра обороны РФ, что проблем с загрузкой справок нет, в течение суток после заседаний они загружаются в базу данных», — отметили в военном ведомстве.

В терапевтическом отделении Анне Цивилевой представили технологии для проведения медико-психологической реабилитации, которую проводят с применением резонансно-акустического реабилитационного комплекса. Такая процедура необходима для коррекции психосоматического состояния пациента.