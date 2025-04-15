Китайские врачи приняли симптомы серьезной болезни у мужчины за похмелье

В Китае врачи три месяца неправильно лечили мужчину, приняв симптомы серьезной болезни за похмелье.

© Unsplash

33-летний житель Китая обратился в больницу после того, как обнаружил странные отеки на лице после употребления спиртного. Врачи провели обследование, но не нашли никаких патологий и предположили, что симптом проявлялся из-за похмелья и высокого уровня белка в организме.

На протяжении трех месяцев мужчина, не получивший необходимого лечения, с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже, из-за чего, в конце концов, снова оказался в больнице с явными признаками сердечной недостаточности. При повторном обследовании врачи обнаружили у него разрыв аневризмы синуса Вальсальвы – данная болезнь чаще всего является врожденной, однако специалисты полагают, что у мужчины она развилась из-за интенсивной физической активности во время похмелья.

Больному провели операцию. Его состояние стабилизировалось, пишет Daily Mail.