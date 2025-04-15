Москвичке изуродовали грудь в элитной клинике

В Москве девушке изуродовали грудь во время пластической операции в элитной клинике Sophie Fleur. За это она заплатила 1,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

29-летняя Мария обратилась в клинику для проведения операции по увеличению груди. По словам адвоката девушки Саида Ярахмедова, она заплатила 350 тысяч рублей. Однако в результате грудь оказалась с вмятинами и не имела форму. Чтобы исправить ситуацию, девушка отдала еще более миллиона рублей.

«Но все стало только хуже, после четырех операций вместо обещанного эффекта пациентка получила: дыры с гноем, ожоги, обвисшие ушки и рубцы», — сказано в сообщении.

Отчаянные попытки получить желаемое довели девушку до попытки суицида. Вместе с адвокатом она обратилась в прокуратуру, чтобы обязать больницу вернуть деньги за процедуры, а также выплатить компенсацию за моральный вред.

Оперативно прокомментировать ситуацию клиника не смогла.

Ранее жительница Подмосковья умерла во время операции в частном медцентре.