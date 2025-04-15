В ВОЗ сообщили, как пострадало здравоохранение без финансирования США

По меньшей мере в 70 странах возникли серьезные сбои в здравоохранении из-за остановки финансирования Соединенными Штатами международных и двусторонних программ. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) столкнулась в 2025 году с дефицитом в $600 млн и вынуждена уменьшить на 21% бюджет на предстоящие два года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он выступил на встрече послов франкоязычных стран, посвященной подготовке к предстоящей в мае в Женеве 78-й Всемирной ассамблее здравоохранения, текст выступления опубликовала пресс-служба ВОЗ.

«Внезапное прекращение финансирования без предупреждения привело к серьезным сбоям в работе служб здравоохранения по меньшей мере в 70 странах, — сказал глава ВОЗ. — Мы стали свидетелями сбоев в работе информационных систем и цепочек поставок, закрытия медицинских учреждений, потери рабочих мест медработниками и увеличения расходов на охрану здоровья из собственных средств».

Для ВОЗ решение Вашингтона о выходе из организации "стало шоком", не скрывал гендиректор.

«В этом году мы сталкиваемся с разрывом в доходах в размере $600 млн, — сообщил Гебрейесус. — В связи с этим мы предложили государствам-членам сокращенный бюджет в размере $4,2 млрд на двухлетний период 2026-2027 годов, что на 21% меньше первоначально предложенного бюджета в размере $5,3 млрд».

Как пояснил глава ВОЗ, "это означает, что нам также придется сократить численность рабочей силы и масштабы работы".

По словам Гебрейесуса, некоторые государства "уже предприняли шаги по пересмотру своих бюджетов, сокращению расходов, перераспределению средств и мобилизации ресурсов" в сфере здравоохранения.

«Существует также несколько инструментов, которые страны могут использовать для создания новых источников доходов. В краткосрочной перспективе к немедленным мерам относится введение или повышение налогов на продукцию, вредную для здоровья, включая табак и алкоголь», — резюмировал гендиректор.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ, обосновав это решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.