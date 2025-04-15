Каждый второй россиянин сталкивается с болезнями из-за работы

Условия труда, график работы оказывают большое влияние на здоровье человека. В результате с ухудшением состояния из-за работы сталкивается 54% россиян.

Работа, в частности, условия и график, оказывают большое влияние на здоровье человека. В результате усталость, высокий уровень стресса и тревоги, связанные с работой, приводят к тому, что человек заболевает.

С таким явлением сталкивается 54% россиян, говорится в исследовании компании «Росгосстрах» и сервиса Зарплата.ру.

При этом 58% опрошенных, которые заболели из-за работы, начинают переживать за нее еще больше, когда заболевают, пишет «Газета.Ru».

49% из них боятся, что руководство плохо отреагирует на болезнь сотрудника, другие опасаются снижения дохода.

23% респондентов рассказали, что уволились с работы из-за проблем со здоровьем. Наиболее распространенными причинами стали болезни спины и поясницы (19%), 14% опрошенных ушли с работы из-за постковидного синдрома.

Столько же россиян уволились из-за вирусных заболеваний или расстройств ЦНС.

У 5% сотрудников на работе начинались приступы тревожности, депрессия, невроз, другие проблемы с психикой, из-за чего им пришлось уволиться.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что рыбные и мясные консервы могут представлять особую опасность из-за риска ботулизма. Также врач рассказал, почему курение снижает аппетит.