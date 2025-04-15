«Начала паниковать». Блогерша сняла на видео начало своего инсульта

Решив снять контент для своего канала, 43-летняя американка Кристи Калуза, которая занимается изготовлением украшений и показывает их на камеру, получила кадры собственного инсульта со всеми симптомами. Там видно перекошенное лицо с опущенным уголком рта, заметна невнятная, перетекающая в мычание, речь, резкая слабость.

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Как рассказала блогер, в один момент руки становятся настолько тяжелыми, что их невозможно поднять. В день съемки она собиралась продемонстрировать очередное украшение, но внезапно уронила его. Пытаясь взять в себя в руки, она сделала глубокий вдох. При этом Кристи четко ощущала, что уже не в состоянии сфокусировать взгляд на камере.

"Я начала паниковать, но не могла сказать ни слова. Я не могла повернуть свое тело, чувствовала себя очень тяжелой", - отметила она.

Рядом находился ее супруг. Он и вызвал скорую. Позже выяснилось, что у женщины врожденная аномалия развития сердца - открытое овальное окно между правым и левым предсердием. Многие люди с таким диагнозом, как правило, не знают о нем, живут обычной жизнью, ничто их не беспокоит. Но это может стать причиной инсульта.

Блогер пережила операцию, спустя три месяца после случившегося она чувствует себя гораздо лучше.

"Не знаю, как долго бы я сидела у камеры, не имея возможности пошевелиться и позвать на помощь. Это очень страшно", - вспоминает женщина.

Соответствующие кадры опубликовал "Доктор Питер".