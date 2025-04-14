Страдавшую от болей в боку женщину избавили от редкой патологии

Хирурги Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиодиспансера впервые выполнили уникальную операцию по замене пораженной части чревного ствола ангиопротезом.

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Местная жительница долгое время страдала от сильных болей в левом боку при ходьбе. Боли также появлялись при еде и физической нагрузке. Пациентка неоднократно обращалась за помощью в различные медицинские организации, проходила обследования, но причину болей определить не могли.

"По результатам компьютерной томографии консилиум специалистов кардиодиспансера установил диагноз - компрессионный стеноз чревного ствола, - рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. - Эту патологию сложно выявить, и, если вовремя не оказать помощь, возможен летальный исход".

Пациентке с редкой патологией требовалась сложнейшее хирургическое вмешательство. Необходимо было заменить пораженную часть чревного ствола ангиопротезом.

"Ювелирную операцию выполнили заместитель главного врача по хирургической службе Юрий Снигирев, хирург Светлана Модзелевская и сердечно-сосудистый хирург Максим Дуванов", - отметили в минздраве региона.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Боли пациентку больше не беспокоят.