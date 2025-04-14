Эксперт: инновационные препараты из России могут заменить зарубежные
Ряд передовых медикаментов, созданных российскими фирмами, привлекают значительное внимание специалистов из других стран.
Российские фармацевтические разработки вызывают большой интерес за рубежом. По словам Елены Паровичниковой, главного гематолога Минздрава РФ и руководителя НМИЦ гематологии, отечественные лекарства способны эффективно заменить зарубежные аналоги.
Российские компании активно разрабатывают инновационные препараты, к которым проявляют интерес иностранные партнеры. Некоторые наши разработки настолько уникальны, что зарубежные специалисты готовы выстраиваться в очередь за технологиями их производства и применения.
Несмотря на сложности с поставками медикаментов, связанные с международной политической обстановкой, российская медицина успешно справляется с вызовами. Особенно впечатляют достижения в области генной инженерии.
Например, для лечения гемофилии В создан препарат, который интегрируется в клетки печени и стимулирует их вырабатывать недостающий свертывающий фактор, что позволяет пациентам обходиться без его регулярных инъекций.