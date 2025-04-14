Ряд передовых медикаментов, созданных российскими фирмами, привлекают значительное внимание специалистов из других стран.

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Российские фармацевтические разработки вызывают большой интерес за рубежом. По словам Елены Паровичниковой, главного гематолога Минздрава РФ и руководителя НМИЦ гематологии, отечественные лекарства способны эффективно заменить зарубежные аналоги.

Российские компании активно разрабатывают инновационные препараты, к которым проявляют интерес иностранные партнеры. Некоторые наши разработки настолько уникальны, что зарубежные специалисты готовы выстраиваться в очередь за технологиями их производства и применения.

Несмотря на сложности с поставками медикаментов, связанные с международной политической обстановкой, российская медицина успешно справляется с вызовами. Особенно впечатляют достижения в области генной инженерии.

Например, для лечения гемофилии В создан препарат, который интегрируется в клетки печени и стимулирует их вырабатывать недостающий свертывающий фактор, что позволяет пациентам обходиться без его регулярных инъекций.