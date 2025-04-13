Психиатр озвучил необычные способы борьбы с депрессией

Запах еды может не только поднять настроение, но и помочь справиться с легкой формой депрессии, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, аромат пищи действительно способен положительно влиять на эмоции, однако при тяжелой депрессии такой способ является бесполезным.

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«Обонятельный мозг самый древний. У многих запах еды ситуационно может повышать настроение. Но депрессия — это очень стойкое состояние, связанное с нарушением баланса нейромедиаторов, поэтому даже советы родственников, например, "сходи в баню", "покушай, понюхай пиццу", — это классные советы. Однако когда пациент с тяжелой депрессией, у которого до 15% суицида, он готов понюхать что угодно, чтобы ему стало легче. Но, к сожалению, это так не работает», — пояснил Шуров.

Специалист отметил, что голодному человеку запах еды может дать кратковременный эмоциональный подъем за счет выброса дофамина. Тем не менее, по его словам, для борьбы с серьезными депрессивными состояниями требуется помощь врачей, а не просто визит в пиццерию.

«Очень хотелось бы, чтобы не было никаких антидепрессантов и психиатров. Сходил в пиццерию, нанюхался еды, и у тебя все хорошо. Но нет. Это ситуационное улучшение настроения. Если человек, например, целый день не ел, то при виде и запахе любой еды у него будет подъем настроения, потому что дофамин стимулирует нас покушать», — резюмировал Шуров.

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