Что нельзя делать при оказании помощи сбитому самокатом человеку

После ДТП с самокатом многие люди пытаются поднять пострадавшего, но делать этого не стоит. Травматолог-ортопед Денис Наумов предупредил о возможных ошибках при оказании первой помощи людям в таких авариях.

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После происшествия, по словам Наумова, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, даже если травма кажется несерьёзной. Первая задача очевидца — стабилизировать состояние пострадавшего до приезда медиков.

Особенно осторожно нужно относиться к жалобам на боли в спине, шее или тазу, а также при подозрении на паралич конечностей. Попытки посадить, поднять или переместить человека могут усугубить травму, особенно если есть перелом позвоночника.

Для оценки состояния пострадавшего рекомендуется использовать метод «Слушаю, смотрю, чувствую»: наклониться ухом к лицу, чтобы услышать дыхание, посмотреть на движение грудной клетки и почувствовать поток воздуха на щеке. При отсутствии признаков дыхания нужно немедленно уведомить диспетчера скорой помощи.

При наличии кровотечения Наумов посоветовал наложить повязку или прижать чистую ткань к повреждённому месту. В случае перелома конечности лучше дождаться прибытия медиков, не предпринимая самостоятельных действий.