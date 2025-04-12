Стало известно о числе заразившихся из-за вспышки кори в США

Число инфицированных при вспышке кори в США уже превысило 700 человек. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), случаи фиксируются уже в половине штатов.

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По последним данным, власти подтвердили наличие вируса у 712 человек в 25 штатах. Отмечается, что около трети случаев приходится на детей в возрасте до 5 лет, еще 38% - на категорию от 5 до 19 лет. При этом 97% заболевших не были привиты от кори.

Госпитализация потребовалась 11% инфицированных. Летальным исходом завершились только три случая заболевания.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший обратился к жителям страны с призывом вакцинироваться от кори. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью власти примут решительные меры.

За весь 2024 год в Соединенных Штатах зафиксировали 285 случаев заболевания корью.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к летальному исходу.