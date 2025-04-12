Урологи сохранили почку пенсионерки, несмотря на две опухоли и кисту

Томские урологи провели сложнейшую операцию по удалению опухолей и кисты на почке пожилой пациентки, сохранив при этом орган.

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67-летняя томичка обратилась в клинику СибГМУ в плановом порядке. Проблемы с почкой у нее были и прежде, однако в прошлом году киста выросла сразу до 75 миллиметров. Томограф выявил две опухоли в левой почке. Гистология показала, что оба образования злокачественные.

Пациентку госпитализировали, а затем провели сложную операцию.

По словам специалистов, обычно при таких крупных образованиях требуется нефрэктомия, то есть удаление пораженной почки.

Однако врачи-урологи смогли максимально сохранить функциональность органа. Операция длилась три часа, сообщили в университете.

После курса реабилитации, пенсионерку выписали. Это далеко не первая успешная операция томичей.