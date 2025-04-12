Роспотребнадзор предупредил об активации клещей. Уже зафиксированы первые случаи заражения опасными заболеваниями, передающимися членистоногими.

© runews24.ru

В южных регионах России активизировались клещи, которые в этом году вышли из спячки раньше обычного. В результате резко выросло число людей, которые обращаются в больницы с жалобами на нападение членистоногих.

Более того, уже отмечены первые случаи заражения болезнями, передаваемыми клещами. Например, в Крыму и Севастополе с начала года зафиксировано несколько случаев заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом.

В Калмыкии число пострадавших от укусов аргасовых клещей за последнюю неделю увеличилось в два раза и составило 19, из которых 10 - дети до 14 лет. Все пациенты на данный момент находятся под медицинским наблюдением.

В Адыгее зарегистрировано 16 случаев укусов клещами, сообщили ТАСС.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил, что с начала года в лечебно-профилактические учреждения края по поводу укуса клещей обратились более 250 человек.

Ранее специалисты рассказали, как избежать заражения болезнями, передаваемыми клещами.