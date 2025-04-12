Эксперт ответил, какой грипп доминирует в сезонном подъеме заболеваемости

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости описал особенности заболевания гриппом в этом году. По его словам, в текущем сезоне в стране доминирует штамм гриппа B.

Эпидемиолог уточнил, что сейчас наблюдается финальный подъем сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, такое происходит ежегодно.

«В этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им», — разъяснил Онищенко.

Ранее инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов опроверг появление в стране нового неизученного вируса. Он объяснил появление кашля с кровью у некоторых россиян проявлением уже известных науке заболеваний.