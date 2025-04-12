Женщина умерла через три дня после появления симптомов, которые скрыли

У британки Керри Джоанн Уилкинс внезапно диагностировали печеночную недостаточность. Но срочная госпитализация ей не помогла - 35-летняя женщина, которая до диагноза не жаловалась на здоровье, скончалась через несколько дней.

Незадолго до этого у нее стали появляться высыпания на теле, а также началась сильная тошнота. Родственники заявили, что в больнице скрывали информацию о тяжелом состоянии женщины, а симптомы смертельного состояния попросту "игнорировали".

Сейчас у семьи пациентки есть много вопросов к медикам графства Эссекс, передает Daily Mail.

"Керри не принимала важную комбинацию антибиотиков, а команда врачей заявила, что они смотрели на то, как она отреагирует на другие лекарства", - рассказала Джессика Уилкинс, сестра Керри.

Она отметила, что вскоре после этого заявления медиков Керри потеряла сознание и оказалась в отделение интенсивной терапии. А потом в больнице констатировали, что ее "органы начали отказывать".

Но затем ей "прописали комбинацию антибиотиков, как ранее просила г-жа Уилкинс", пишет издание.