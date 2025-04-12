Оренбургские хирурги рассказали о новом методе борьбы с меланомой

О том, что оренбургские хирурги применяют ICG- метод для борьбы с меланомой, рассказали в пресс-службе областного правительства.

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Уточняется, что меланома обладает крайне агрессивным характером. Исследование сторожевого лимфатического узла – один из ключевых этапов диагностики и лечения этого заболевания. Как раз современная методика позволяет максимально точно выявить пораженные лимфатические узлы и минимизировать травматичность хирургического вмешательства.

С 2021 года ICG-технологии активно применяются при лечении ряда онкологических заболеваний. На сегодняшний день успешно проведено более 400 операций с применением этой технологи, сообщили в ведомстве. Там же добавили, что на реализацию проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Оренбуржью в прошлом году выделено порядка 45 млн рублей.

В Оренбургский клинический онкодиспансер поставлено 8 единиц оборудования. В Бузулукскую больницу закуплена ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов.

Ранее мы сообщали, что оренбургские хирурги успешно удалили гигантскую опухоль у мужчины.