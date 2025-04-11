Врач ответил, почему весной люди чаще болеют конъюнктивитом

Конъюнктивит - это воспаление конъюнктивы, слизистой оболочки глаза. Почему весной увеличивается заболеваемость конъюнктивитом, как отличить аллергический конъюнктивит от инфекционного - на эти вопросы "РГ" ответил инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков.

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«Конъюнктивиты бывают совершенно разной природы: микробные (вирусные, бактериальные), аллергические, аутоиммунные, химические и другие. Бактериальные конъюнктивиты чаще всего происходят, когда в глаза попадает грязь, содержащая микроорганизмы, вызывающие воспаление. Возможно заполучить условно-патогенную флору от животных, что также вызывает воспалительный процесс. Аллергический конъюнктивит вызывает попадания в глаза аллергенов, например, сейчас это может быть пыльца цветущей березы, ольхи, других растений», — пояснил Андрей Поздняков.

Почему весной конъюнктивитом болеют чаще?

Ранней весной, особенно если зима была длинная и холодная, у людей традиционно возникает иммуносупрессия (снижение иммунного ответа). Соответственно, человек становится более подвержен воздействию различных микроорганизмов, в том числе вирусных инфекций и бактериальной флоры.

Кроме того, в это время идет всплеск респираторных инфекций, а одна из частых вирусных причин конъюнктивита - это аденовирус. Также, как я уже сказал, весной начинается цветение, соответственно - возникают аллергические конъюнктивиты.

Как отличить аллергический конъюнктивит от инфекционного?

Отличить человек может по причинному фактору: если глаза воспалились после контакта с животным, если конъюнктивит возникает в одно и то же время, когда цветут определенные растения, либо при использовании каких-то гигиенических средств, растворов для линз, то это чаще всего аллергический конъюнктивит.

Инфекционные конъюнктивиты, особенно вирусные, обычно отличаются симптоматикой: к воспалению конъюнктивы добавляется ринит, боли в горле, температура, интоксикация. Но иногда никаких "простудных" симптомов у пациента нет, и конъюнктивит может быть единственным проявлением вирусной инфекции. В таком случае симптомы будут следующие: покраснение, светобоязнь, боли, выделения из глаза.

Бактериальные конъюнктивиты чаще всего возникают постепенно и характеризуются гнойным отделяемым из глаза. Клинически отличить аллергический конъюнктивит от бактериального сложно. Могут помочь анализы на аллергены. Наиболее четко дифференцировать природу конъюнктивита может врач-офтальмолог. На основании анамнеза и осмотра врач устанавливает природу конъюнктивита, проводит необходимое обследование и назначает лечение.