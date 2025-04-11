Иммунолог оценил потенциал новой российской аллерговакцины

Федеральное медико-биологическое агентство создало новую вакцину для аллергиков. Она сможет эффективно лечить перекрестные аллергии, в том числе на пыльцу и продукты питания, заявил в беседе с 360.ru иммунолог Владимир Болибок.

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«Эта вакцина генно-инженерная, то есть еще способна повышать иммунитет, вызывать более сильный ответ на тот аллерген, который в ней содержится», — подчеркнул Болибок.

Он отметил, что новую вакцину представят в форме инъекций. Лечение с помощью нее позволит в два-три раза сократить число уколов для пациентов с аллергией, добавил врач. Болибок также подчеркнул, что немало людей не могут попасть на прием к аллергологу, который сможет назначить подходящее лекарство.

Ученые ранее пообещали, что новая вакцина для аллергиков позволит избавиться от болезни всего за три-пять инъекций препарата. В то время, как классическая аллерген-специфическая иммунотерапия обычно занимает от трех до пяти лет.