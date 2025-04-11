Женщина родила чужого ребенка из-за врачей

Жительнице Австралии по ошибке имплантировали чужой эмбрион. Об этом пишет ABC News.

© Lenta.ru

В результате ошибки женщина родила ребенка, который не был ее биологическим потомком. Это обнаружилось после того, как родители новорожденного обратились в репродуктивную клинику Monash IVF, чтобы переместить оставшиеся замороженные эмбрионы в другое хранилище. Когда процесс был начат, врачи поняли, что в ячейке остался лишний эмбрион.

Служебное расследование подтвердило, что пациентка в результате врачебной ошибки выносила чужой эмбрион. Клиника Monash IVF принесла извинения женщине. Генеральный директор Monash IVF Майкл Кнап заявил, что клиника оказывает поддержку обеим семьям, вовлеченным в инцидент.

Ранее жительница Великобритании стала первой женщиной в стране, которая родила ребенка после трансплантации матки. Ей пересадили матку ее сестры.