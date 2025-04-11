Хирурги спасли 70-летнюю женщину с редкой патологией

Хирурги Раменской больницы в Подмосковье подарили пациентке второй день рождения. 70-летняя женщина не могла пить и есть ей потребовалась срочная операция, рассказал корреспондент «МИР 24 Максим Бабенышев.

Вера Тимофеева готовится к выписке, а еще неделю назад была на грани жизни и смерти: не могла ни есть, ни пить. Сил не было даже обратиться за медицинской помощью. Скорую вызвал сын.

«Мучалась дома, пока не началась рвота с кровью. Вызвала скорую, приехала сюда и на операционный стол.

Обследование показало: у 70-летней женщины грыжа, причем настолько огромная, что желудок сместился к левому легкому. Требовалась срочная операция. Врачи боролись за жизнь пациентки 2,5 часа.

«Именно гигантские грыжи с нарушением приема пищи это редкость. За мою практику у меня было три четыре случая. У людей, которые больше занимаются абдоминальной хирургией, таких операций 20 30 за всю их хирургическую жизнь.

Грыжу удалили. Сейчас пациентка почти восстановилась, но пока придется придерживаться строгой диеты.