Медики спасли жизнь новорожденному младенцу весом 490 грамм

Областной перинатальный центр продолжает показывать успехи в выхаживании маловесных детей.

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Благодаря усилиям врачей и современному оборудованию Кировского областного перинатального центра удалось спасти жизнь младенцу, который родился на 23 неделе беременности весом 490 гр. Мальчика выходили и выписали домой с весом 3870 гр, сообщили в региональном Минздраве.

В 2024 году в медучреждении появились на свет 29 малышей с экстремально низким весом — менее 1000 граммов. Выхаживание недоношенных детей требует индивидуальной программы лечения, процесс длится несколько недель, а иногда до 4-5 месяцев. В перинатальном центре для реабилитации маловесных новорождённых имеется специализированное оборудование, включая кувезы, создающие условия, приближённые к внутриутробным.

Особое внимание врачи уделяют дыхательной поддержке, питанию и температурному режиму. Медики стараются стабилизировать жизненно важные показатели и предотвратить осложнения. Постепенно вводятся кормление и двигательные упражнения. Важную роль играют грудное вскармливание и эмоциональная связь родителей с ребёнком.