Минздрав разъяснил порядок медикаментозного прерывания беременности

Согласно клиническим рекомендациям 2024 года, медикаментозный аборт по желанию пациентки разрешено проводить до конца 11-й недели беременности. Такие разъяснения дал Минздрав в ответ на жалобы женщин, которым отказали в проведении процедуры из-за срока более шести недель.

Запрос в Министерство здравоохранения России направил Консорциум женских неправительственных объединений - с просьбой разъяснить, на каких сроках возможно прервать беременность медикаментозным методом. В организацию стали обращаться женщины, которым медицинские учреждения отказали в проведении процедуры на сроке больше шести недель.

Ответ министерства опубликован на официальном сайте общественной организации. Специалисты ведущего федерального медучреждения - Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, участвовавшие в подготовке ответного письма, разъяснили, что согласно клиническим рекомендациям медикаментозный аборт возможно проводить на сроках более шести недель.

Что ответил Минздрав о сроках?

Прерывание беременности медикаментозным методом проводится в сроки, предусмотренные клиническими рекомендациями, уточняется в письме. Согласно клиническим рекомендациям "Искусственный аборт (медицинский аборт)", разработанным "Российским обществом акушеров-гинекологов" и утвержденным научно-практическим советом Минздрава России в 2024 году, медикаментозное прерывание беременности возможно на сроке более 6 недель, включая 1-й триместр беременности (первые 12 недель), а также в более поздние сроки - с 12 до 21 недели - при медицинских и социальных показаниях к прерыванию беременности и при отсутствии медицинских противопоказаний к лекарствам, используемым для этой цели. Функции по организации и непосредственному оказанию пациентке медицинской помощи возложены на лечащего врача.

В каких случаях врачи могут отказать пациентке?

Если у клиники отсутствует лицензия на выполнение работ (услуг) по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);

Если у пациентки есть противопоказания к применению лекарственных препаратов, используемых для медикаментозного аборта;

Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациенткой и ее лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациентки и здоровью окружающих. В таком случае руководитель медицинской организации должен организовать замену лечащего врача.