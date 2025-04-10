Многодетную россиянку поразил инсульт на третий день после родов

В Липецке врачи областной клинической больницы вовремя оказали помощь 30-летней многодетной матери, у которой на третий день после родов случился инсульт. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анна Маркова на своей странице «Во Вконтакте».

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По словам главы ведомства, роды прошли в штатном режиме: на свет появилась здоровая девочка. На третий день состояние молодой матери ухудшилось. Пациентку экстренно перевели из перинатального центра в областную больницу, где ей оказали своевременную помощь.

Дочку пациентки из роддома забирал ее отец, она находится дома вместе со своими двумя старшими братьями. Женщину готовят к выписке из больницы, ей предстоит реабилитация.