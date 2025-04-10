Выпадение волос – частая жалоба среди женщин, и в большинстве случаев за этим стоят конкретные биохимические нарушения. Врач Олег Абакумов выделил три ключевых фактора, которые встречаются чаще других.

Хронический стресс

Повышенный уровень кортизола негативно влияет на волосяные фолликулы, нарушая их питание и цикл роста.

Дефицит белка

При низком уровне белка (менее 70 граммов в сутки) в организме нарушается синтез коллагена и кератина, необходимых для формирования волос.

Как предотвратить анемию с помощью питания

Низкий уровень ферритина

Железо необходимо для транспортировки кислорода к тканям, и при его нехватке страдает питание кожи головы. Часто наблюдается и сопутствующий дефицит меди, фолиевой кислоты и цинка – микроэлементов, участвующих в формировании структуры волос.

Без коррекции питания и анализа биохимии локальное лечение будет малоэффективным.