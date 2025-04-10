Хирурги воспользовались 3D-технологиями и спасли ребенка

Нетипичное расположение дефекта не позволяло выполнить коррекцию обычным методом — он находился слишком близко к легочной артерии, сообщает prmira.ru.

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Красноярские хирурги провели первый этап лечения, сузив ее. Специалисты решили подождать полгода, когда ребенок немного подрастет. Так было легче завершить восстановление функций сердца.

Однако через 2 месяца патология усилилась.

Врачи применили новые технологии и создали 3D-модель сердца пациента. Это помогло хирургам составить стратегию проведения операции.

«Сначала мы заплатой перенаправили кровь из левого желудочка в лёгочную артерию, затем объединили аорту и легочную артерии вместе, а кровоток из правого желудочка в легкие сделали с помощью протеза из материала донора. Таким образом кровь ребенка стала течь, как у здорового человека», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов.

Подобного рода операция в Красноярском крае до этого проводилась только один раз. Медики спасли малыша и получили бесценный профессиональный опыт.

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