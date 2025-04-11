Врачи успешно удалили редкую кистозную невриному

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Врачи в Свердловской области успешно удалили редкую кистозную невриному

Успешная операция в Свердловской областной больнице

В Свердловской областной клинической больнице № 1 (СОКБ № 1) врачи провели успешную операцию по удалению редкой опухоли у 41-летней пациентки. Операция прошла малотравматично, что позволило женщине быстро восстановиться.

Подробности случая

Во время плановой операции по удалению кист яичников у жительницы Ирбитского района была обнаружена опухоль размером около 10 сантиметров. Эта неопознанная находка оказалась кистозной невриномой — доброкачественной опухолью, расположенной между верхней частью крестца и дном таза, исходящей из третьего крестцового отверстия.

Впервые в своей практике столкнулся с такой локализацией. Хотя это доброкачественная опухоль, существовал риск, что со временем она могла трансформироваться в злокачественную, поэтому было принято решение об оперативном лечении.

Алексей Богданов, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии СОКБ № 1.

Метод операции и восстановление

Операция была проведена с использованием всего четырех небольших проколов, что позволило минимизировать травматичность процедуры. В результате успешного удаления опухоли пациентка смогла встать и начать ходить уже в день операции. Через неделю она была выписана из больницы.

Малотравматичный метод Быстрое восстановление Выписка через неделю