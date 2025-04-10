Врач рассказал о влиянии парацетамола на мужское здоровье

Специалист по гигиене питания и эпидемиологии, нутрициолог Дмитрий Баев в беседе с РИАМО прокомментировал результаты недавнего исследования, согласно которому, парацетамол оказывает негативное влияние на потенцию. По словам эксперта, препарат действительно может повлиять на мужское здоровье, но при длительном приеме.

© Газета.Ru

«Речь идет не об эпизодическом приеме при простуде, а о регулярном — несколько раз в неделю в течение месяцев. В таких случаях препарат способен снижать подвижность сперматозоидов, нарушая работу митохондрий — клеточных "энергостанций"», — пояснил Баев.

Кроме того, длительный прием парацетамола увеличивает выработку свободных радикалов, которые повреждают липиды, белки и ДНК сперматозоидов, добавил он.

В начале апреля издание Daily Mail со ссылкой на работу ученых из Университета Брунеля в Лондоне сообщило, что высокие дозы парацетамола могут накапливаться в организме и оказывать токсическое воздействие, которое снижает количество активных сперматозоидов у мужчин.

Снижение мужской фертильности связывают и с другим популярным обезболивающим — ибупрофеном. Исследования показывают, что он может снижать уровень тестостерона и препятствовать выработке спермы.