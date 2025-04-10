Блогер обнаружил у себя рак благодаря недоношенной дочери

Американский блогер Сидней Раз обнаружил у себя угрожающую жизни болезнь после потери недоношенной дочери. Об этом сообщает People.

По словам Раза, сердце его дочери перестало биться в утробе матери на 26-й неделе из-за голопрозэнцефалии — врожденного дефекта, при котором мозг не формируется должным образом. Кроме того, тесты показали, что у нее была генетическая делеция — мутация, которая может вызвать рак желудка.

Мужчина записался на эндоскопию, и одна из 36 взятых биопсий показала у него рак желудка. Несмотря на то что болезнь была обнаружена на ранней стадии, ему придется удалить орган целиком.

«Полное удаление, больше никакого желудка, никакого животика. Сегодня врач сказал, что, если бы я не обнаружил рак так рано, вернулся бы через три года на третьей или четвертой стадии рака», — отметил американец.

© Lenta.ru

После гастрэктомии, в ходе которой его пищевод будет присоединен к кишечнику, мужчина планирует жить здоровой и нормальной жизнью с оглядкой на новое состояние.

«Мне просто нужно лучше все прожевывать и научить свое тело не есть много. Это будет большая корректировка. Но я не хочу рака», — сказал он, подчеркнув, что генетический тест был единственной причиной для обследования.

«У меня не было никаких симптомов. Буквально ДНК моей дочери спасло мне жизнь», — заключил он.

Ранее невролог Ольга Зинчева заявила, что длительный стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам врача, из-за хронического нервного перенапряжения возрастает нагрузка на сердце, повышаются кровяное давление и уровень холестерина в крови.