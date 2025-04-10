В России требуют ужесточить контроль за «Оземпиком»

В России назрела необходимость ужесточить контроль за оборотом препарата «Оземпик» и его аналогов. Об этом заявил фармэксперт Николай Беспалов.

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«Объективно назревает вопрос контроля над обращением подобных продуктов», – сказал он Life.ru.

Беспалов отметил, что если раньше пациенты были вынуждены прибегать к услугам перекупщиков для приобретения «Оземпика», то с появлением российских аналогов в стране произошел настоящий бум спроса. Это может привести к негативным последствиям для здоровья потребителей, использующих данные препараты без контроля специалистов.

Эксперт подчеркнул, что бесконтрольное применение «Оземпика» может вызвать тяжелые побочные эффекты, включая слепоту. В связи с этим вопрос о необходимости ужесточения оборота медикаментов будет вынесен на рассмотрение законодателей в ближайшее время.

Хотя «Оземпик» используется в России преимущественно для лечения сахарного диабета и доступен только по рецепту врача, многие пациенты все равно приобретают его без врачебных рекомендаций. Беспалов указал на либеральную систему, позволяющую покупать препараты как в аптеках, так и с рук.

Стоит отметить, что «Оземпик», производимый датской компанией Novo Nordisk, был запрещен к поставкам в Россию после начала СВО. В апреле текущего года Россия закупила аналоги препарата на сумму 2,3 миллиарда рублей, что на 28 % превышает показатели предыдущих лет. Врачи предупреждают о потенциальных рисках, связанных с бесконтрольным приемом «Оземпика», включая возможность развития рака, некроза, депрессии и даже летальных исходов.