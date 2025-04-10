Нейрохирург рассказал, как изменилось количество травм у москвичей

Нейрохирургия - одна из наиболее сложных областей медицины. Работающие в ней врачи имеют дело с травмами и болезнями головного, спинного мозга, а также периферической нервной системы. Это требует ювелирной точности - любое неверное движение может стоить пациенту жизни или сделать его инвалидом. О том, что изменилось за последние годы в столице в лечении таких заболеваний, корреспонденту "РГ" рассказал заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, главный внештатный специалист нейрохирург департамента здравоохранения Москвы Андрей Гринь.

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Андрей Анатольевич, сложнейшие операции, которые делают в Москве нейрохирурги, удел в основном Склифа?

Андрей Гринь: Нет, такого рода помощь сейчас оказывают 14 больниц, равномерно расположенных на территории города, что делает ее более своевременной и доступной для москвичей. Все они хорошо оснащены самым современным оборудованием - специальными операционными столами, навигационными станциями, микроскопами, инструментарием и имплантами. Специалисты каждой клиники владеют новейшими роботической и эндоскопической технологиями, интраоперационными методами контроля выполняемых манипуляций. Благодаря этому операции, которые раньше были под силу только лучшим из лучших, успешно выполняют большинство наших врачей. Это во многом объясняет то, что за последние пять лет количество выполненных нейрохирургических операций в Москве увеличилось на 24 процента. Только в прошлом году было сделано около 21 тысячи нейрохирургических операций пациентам с различной патологией центральной и периферической нервной системы. Это самый высокий показатель за все время нашей работы.

Следовательно, выросла и заболеваемость в городе по вашему профилю?

Андрей Гринь: В том-то и дело, что количество таких пациентов даже не за пять, а за все десять последних лет, которые обращаются в больницы, увеличилось незначительно. Более же частое обращение к хирургическим методам лечения связано с улучшением диагностики, которая позволяет выявлять заболевания у пациента на ранней стадии. К тому же многие вмешательства сегодня проводятся с помощью минимально инвазивных методик. Например, таких операций при остром нарушении мозгового кровообращения за последнее пятилетие стало проводиться вдвое больше. Их плюсы налицо: не требуется длительного восстановления после операции - каждую неделю из двух отделений нейрохирургии Склифа на 96 коек мы выписываем от 100 до 120 пациентов. Играет свою роль и более грамотная система маршрутизации пациентов. Врачи скорой помощи знают, где, в каком стационаре и с какой патологией лечат больных и везут по нужному адресу, не теряя зря времени на дорогу.

Каких пациентов поступает больше - плановых или экстренных?

Андрей Гринь: Отмечу: количество экстренных пациентов становится в столице год от года все меньше. Например, с черепно-мозговыми травмами за пять лет их уменьшилось на 30 процентов, а с травмой позвоночника - на 15 процентов. Это, на мой взгляд, лучшее свидетельство того, что жизнь в Москве стала более безопасной: сказывается улучшение самих дорог, внимание властей к формированию пешеходных зон, эффективность методов контроля за автомобильным движением. Снижение потока экстренных операций позволяет нам больше времени уделять плановым пациентам. За пять лет пациентов с черепно-мозговыми травмами в Москве стало меньше на 30 процентов, с травмами позвоночника - на 15 процентов

Плановым - это каким?

Андрей Гринь: Плановые операции назначаются пациентам, жизни которых в данный момент ничего не угрожает. У них могут быть дегенеративные заболевания позвоночника, хронические патологии сердечно-сосудистой системы, опухоли. Конечно же, прооперировать такого пациента в заранее назначенное время гораздо комфортнее и для врача, и для самого больного. Рост объема хирургической помощи пациентам с новообразованиями, который наблюдается в последнее время, объясняется тоже во многом улучшением диагностики. Скажем, привезли в неврологическое отделение пациента с инсультом, а во время проведения КТ или МРТ головного мозга обнаружилась опухоль. Если это произошло в клинике, где нет отделения нейрохирургии, тут же вызывают бригаду Склифа и пациента сразу переводят в один из двух стационаров, которые специализируются на такого рода операциях. Примерно так же происходит, когда в неврологическом отделении выявляют грыжу межпозвонкового диска. После консультации выездного нейрохирурга пациента переводят в ближайший нейрохирургический стационар (эта патология является базовой и такими операциями владеют во всех отделениях). Специализированные условия созданы и для лечения нейрохирургических пациентов с тяжелыми инфекционными заболеваниями (спондилиты и абсцессы мозга) - они нуждаются в дорогостоящей терапии, и город обеспечивает таких пациентов всем необходимым, полностью оплачивая лечение в рамках ОМС.

Как вы оцените уровень нейрохирургической помощи в Москве с другими столицами мира?

Андрей Гринь: Он не только не уступает, но и по определенным показателям превосходит. Например, помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. Такой эффективной структуры нейрохирургической службы, как у нас в Москве, нет ни в одной другой стране. Это признали врачи из Израиля, стран Европы и Азии, побывав у нас. Они были поражены, что в наших больницах круглосуточно в одной связке дежурят неврологи и нейрохирурги, в таком же режиме работают аппараты МРТ, КТ, ангиографические стойки, УЗИ и т.д. Операционные и нейрохирурги в любой момент готовы к оказанию экстренной помощи. Диагностику и начало хирургического лечения, например, пациентам с инсультами, у нас оказывают в течение первых 40 минут после поступления в стационар. В заключение скажу: если еще 15-20 лет назад мы только учились у зарубежных коллег, то сегодня мы с ними уже на равных обмениваемся опытом.

Справка "РГ"

Андрею Гриню 55 лет. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, он работает в Склифе с 2000 года, общий стаж работы в медицине более 30 лет. Кроме того, преподает в Российском научно-исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова, где является профессором кафедры.