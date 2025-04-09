В Петербурге начался массовый сезон аллергий на пыль и цветение

Традиционные весенние песчано-пылевые "бури" на улицах города в этом году совпали с началом цветения деревьев. Итог ожидаемый: число обострений аллергий резко пошло в рост. То есть для тех, кто подвержен недугу, настала тяжелая пора, когда без антигистаминных препаратов, что называется, на улицу не выйдешь. Между тем поллиноз (реакция на пыльцу) хорошо лечится.

© Unsplash

- Уборка города после зимы - это хорошо. Но многие из нас наблюдали картину, когда пыль буквально перегоняется с одного места на другое. Смысла в этом не вижу. В целом действует правило: чем чище город - тем меньше аллергий. К сожалению, к аллергенам, содержащимся в воздухе, в мегаполисе добавляются химические вещества (поллютанты), например выбросы от предприятий, автомобильные выхлопы, которые только усиливают аллергическую реакцию у людей, - пояснил Геннадий Новик, главный аллерголог-иммунолог СЗФО, профессор СПбГПМУ.

Что касается поллинозов, то ранняя весна способствовала более раннему их началу. Цветет ольха, следом за ней последует лещина, береза, ива и прочие деревья и кустарники. Наименее аллергенны у нас хвойные (но у отдельно взятых граждан может быть их непереносимость). В целом в апреле, мае, июне цветут деревья, с июня по начало августа - луговые травы, в августе и сентябре - сорные.

Многие аллергики стараются переехать на время цветения за город, считая, что воздух там чище. Но порой конкретно для них все происходит с точностью до наоборот. Например, если у человека сильная реакция на цветение березы, то расположенная неподалеку березовая аллея, да даже большая береза возле загородного дома только ухудшат ситуацию. То есть в мегаполисе таким больным будет комфортнее.

Геннадий Новик напоминает: есть абсолютно доступный и эффективный способ борьбы с реакцией на пыльцу - специфическая иммунная терапия. Когда причинно-значимый аллерген в крайне малых дозах вводится в организм во все возрастающих количествах (либо под кожу, либо через рот). То есть организм тренируется. Для стойкой ремиссии нужно два-три курса. То есть в одночасье проблему не решить. Но начинать терапию нужно заранее - не менее чем за четыре-шесть месяцев до начала цветения. Если аллергия на пыльцу деревьев - не позже декабря. Проводится такая терапия врачом-аллергологом в районной поликлинике.

Важно: состояние больных зависит от концентрации пыльцы в воздухе. А она может сильно меняться в зависимости от конкретного года. Например, в какой-то год человеку аллергия буквально не давала нормально жить, а какой-то сезон прошел достаточно благополучно, и человек думает, что излечился. Ничего подобного: в следующий год поллиноз может "накрыть" еще сильнее.

Врачи предупреждают: лечить поллиноз - нужно. Именно лечить, а не глушить симптомы антигистаминными препаратами. Это значительно снизит риск возникновения астмы и вероятность увеличения количества аллергенов, на которые будет реагировать конкретный больной.