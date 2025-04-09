Пациентке удалили грыжу, сместившую желудок в грудную полость

Хирурги Раменской больницы успешно провели операцию 70-летней женщине с ущемленной диафрагмальной грыжей, из-за которой часть желудка сместилась в грудную полость. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В ходе операции была выявлена гигантская диафрагмальная грыжа размером более 15 см. Ущемленная в грыже часть желудка была перемещена из грудной полости на свое анатомическое место – обратно в брюшную полость. Затем мы расправили легкое и ушили грыжевые ворота диафрагмы. Все манипуляции требовали высокой точности, так как грыжа располагалась в опасной близости легких и сердца. Несвоевременное обращение пациентки за медицинской помощью могло привести к летальному исходу», – цитирует пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии Раменской больницы Александра Пронченко.

Как уточняется, пациентка поступила с жалобами на сильное обезвоживание, боль в животе, рвоту и невозможность принимать пищу. До госпитализации в течение недели она чувствовала ухудшение состояния, но за помощью обратилась только тогда, когда уже не могла пить воду.

«Со слов женщины, ранее наличие грыжи ее никак не беспокоило и об ее существовании она не знала. Благодаря слаженной работе хирургов операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она может вновь полноценно принимать пищу и уже готовится к выписке», – добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что регулярная диспансеризация помогает выявлять патологии на ранних стадиях. Записаться на прием можно по номеру 122, в Telegram-боте «Денис» или через региональный портал госуслуг «Здоровье».