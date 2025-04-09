Заболевшая раком женщина рассказала, какой суп ела почти каждый день

Переехавшая в Австралию 44-летняя британка считает, что ошибки в питании стали причиной развития у нее серьезного заболевания - рака кишечника четвертой стадии, распространившегося на печень.

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"Когда я узнала о диагнозе, то подумала, что жить осталось недолго. Затем я начала лечение, а вместе с тем и анализ своего образа жизни и рациона до болезни", - отметила Люси Моррис-Марр в беседе с Daily Mail.

Женщина рассказала, что никогда не курила, не имела лишнего веса, отказалась от алкоголя. У нее не было "плохой наследственности" и факторов риска по возрасту.

"Овес, фрукты, бобовые и овощи были частью моего ежедневного рациона. Но при этом присутствовало и переработанное мясо. Когда я готовила для бранча овощной суп, то добавляла туда жареный бекон. Кроме того, на столе часто были ломтики ветчины. Потом я вспомнила все свои походы в супермаркет и то, как меня могли заманить жареные сосиски, упакованные в ломтики белого хлеба", - отметила Моррис-Марр.

Позже женщина начала изучать результаты исследований на тему связи питания и рака. В частности, так она узнала, что всего одна 50-граммовая ежедневная порция переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%. Рекомендации по питанию, в том числе ограничивающие употребление красного мяса и переработанных продуктов (колбас, ветчин, консервов и прочих "балыков"), Всемирная организация здравоохранения выпустила около десяти лет назад.

Люси Моррис-Марр борется с заболеванием достаточно успешно - серьезные операции принесли плоды, и сейчас она восстанавливается. Женщина посвятила себя работе, связанной с рисками рака из-за питания, о чем подробно рассказала в своей книге.