Врачи в Кургане выполнили операцию, установив новый рекорд

В Центре Илизарова установили рекорд - выполнили операцию эндопротезирования тазобедренного сустава 98-летней женщине. Как рассказали в клинике, гериатрические пациенты у них не редкость: специалисты уже оперировали больных 90 и 92 лет. Кстати, 92-летний - один из первых конструкторов, работавших над изготовлением деталей для аппарата Илизарова.

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Пожилые люди находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых, дыхательных, инфекционных и других осложнений, а потому хирургические вмешательства тщательно планируют. У таких пациентов, как правило, целый букет сопутствующих заболеваний, и, естественно, возникает вопрос, как они перенесут наркоз да и саму операцию. Поэтому к выбору метода обезболивания врачи подходят очень взвешенно. По словам анестезиолога-реаниматолога Андрея Каргапольцева, принцип, которым руководствуются доктора, - риск анестезии должен быть меньше риска операции, поэтому назначают наиболее безопасное обезболивающее, чтобы его действие сохранялось и после операции, а пациент не чувствовал боли или дискомфорта.

Этим требованиям отвечают методы анестезии, которые применяются уже на этапе подготовки к операции. Например, в клинику поступил пожилой больной с переломом шейки бедра либо плечевой кости. По разным причинам в операционную его сразу не отправляют - необходимо дополнительное обследование. По-этому больному вводят анестетик, купируя болевой синдром, а дальше он спокойно готовится к операции. После хирургического вмешательства пациенты преклонного возраста находятся под наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии.

«‎Мы пытаемся создать для них максимально комфортные условия пребывания в палате, чтобы профилактировать когнитивные нарушения или не усугублять имеющиеся», — подчеркивает заведующий отделением анестезиологии и реанимации Евгений Сысолятин.

Тем временем

В Челябинской городской клинической больнице № 1 прооперировали женщину с гигантской опухолью в брюшной полости - в обхвате она достигала полтора метра.

56-летняя пациентка пожаловалась на резкое увеличение живота, боли и редкое мочеиспускание. Кроме того, из-за большого веса ее преследовали одышка и тахикардия. УЗИ брюшной полости определило причину - муцинозную цистаденому. Эта доброкачественная опухоль начала расти из яичника, а с годами сдавила желудок, кишечник и стала подпирать легкие.

«‎Прежде чем удалить новообразование, бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости», — рассказала завотделением Татьяна Каменева.

По словам врача, пятью годами ранее больная уже обращалась в больницу. Тогда опухоль не превышала в диаметре 25 сантиметров. Медики предложили избавиться от нее, но пациентка не решилась.

Причиной возникновения таких новообразований могут быть гормональные нарушения, наследственность и сниженный иммунитет. Доктора советуют с лечением не затягивать. Для выявления подобных проблем и проводят профосмотры и диспансеризацию.