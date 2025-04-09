В Иркутске врачи удалили опухоль мозга младенцу с эпилепсией

Как минимум 50 приступов эпилепсии перенесла за год жизни маленькая сибирячка. Нейрохирургам Иркутской государственной областной детской клинической больницы удалось помочь девочке.

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Приступы эпилепсии беспокоили ребенка с рождения. Их причиной была объемная (три на четыре сантиметра) опухоль мозга в области правого виска. Поскольку болезнь грозила жизни пациентки и могла неблагоприятно отразиться на ее развитии, требовалось хирургическое вмешательство.

Во время операции специалисты использовали микроскоп, особое УЗИ и нейронавигацию. Современные технологии и профессионализм врачей позволили минимизировать длительность наркоза и необходимых манипуляций.

"Передовые методики визуализации и наведения помогают точно определять и достигать целевых областей в головном мозге", - пояснил главврач клиники, главный детский хирург Сибирского федерального округа Юрий Козлов.

Операция прошла успешно. Девочка находится под наблюдением специалистов. Приступы эпилепсии ребенка больше не беспокоят.