Врачи прокомментировали заявление ВОЗ об угрозе пандемии

Мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о близящейся пандемии является попыткой структуры вернуть утраченную значимость. Нет никаких предпосылок к тому, что пандемия возникнет в обозримом будущем, сообщил ТАСС заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что возникновение новой пандемии является эпидемиологической предопределенностью, от которой исходит действительная, а не теоретическая угроза.
«Прямо скажу, это пустые слова и попытка вернуть утраченную значимость Всемирной организации здравоохранения после всех дров, которые они наломали во время ковида. Да, конечно, когда-нибудь очередная пандемия случится. Это несомненно. Но никаких предвестников, что это будет завтра, послезавтра или через год, нет», — сказал он.
По словам эксперта, многие десятилетия угрозу представляет вирус гриппа птиц, однако передача от человека к человеку еще отсутствует. В случае его межвидового перехода на человеческую популяцию пандемия птичьего гриппа может случиться. Когда такая ситуация может произойти - неизвестно.
«Уже два года подряд мы в обязательном порядке прививаем птицеводов и свиноводов от сезонного гриппа, они первыми попадают под удар. Такая вакцинация от сезонного гриппа дает фоновый иммунитет. Если они все-таки заболеют, то с фоновым иммунитетом болеть будут легче. Мы к этому готовимся», — уточнил эксперт.
Другие угрозы
Он также отметил, что среди других возможных причин развития пандемии выделяется возможность появления новых вариантов коронавируса.
«Пандемия возможна только на основании инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Никакие другие пути передачи ее не вызовут. Значит, может идти речь только о вариантах гриппа и коронавируса», — подчеркнул Никифоров.
Эксперт также выделил менингококк, однако он малозаразен, поэтому пандемию дать не может.
«Эбола, например, тоже не тянет на пандемию. Вирус Марбург - тоже. Методика разработки вакцин отработана, и если что-то случится, то быстро развернут создание вакцины. Это не будет для нас непреодолимым препятствием, — пояснил эксперт. — Периодически эпидемии и пандемии случаются. Но нельзя нагнетать обстановку, что это уже объективная реальность. Это только истерические настроения, которые никому еще ничего хорошего не принесли».