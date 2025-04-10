Врачи прокомментировали заявление ВОЗ об угрозе пандемии

Мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о близящейся пандемии является попыткой структуры вернуть утраченную значимость. Нет никаких предпосылок к тому, что пандемия возникнет в обозримом будущем, сообщил ТАСС заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров.

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Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что возникновение новой пандемии является эпидемиологической предопределенностью, от которой исходит действительная, а не теоретическая угроза.

«Прямо скажу, это пустые слова и попытка вернуть утраченную значимость Всемирной организации здравоохранения после всех дров, которые они наломали во время ковида. Да, конечно, когда-нибудь очередная пандемия случится. Это несомненно. Но никаких предвестников, что это будет завтра, послезавтра или через год, нет», — сказал он.

По словам эксперта, многие десятилетия угрозу представляет вирус гриппа птиц, однако передача от человека к человеку еще отсутствует. В случае его межвидового перехода на человеческую популяцию пандемия птичьего гриппа может случиться. Когда такая ситуация может произойти - неизвестно.

«Уже два года подряд мы в обязательном порядке прививаем птицеводов и свиноводов от сезонного гриппа, они первыми попадают под удар. Такая вакцинация от сезонного гриппа дает фоновый иммунитет. Если они все-таки заболеют, то с фоновым иммунитетом болеть будут легче. Мы к этому готовимся», — уточнил эксперт.

Другие угрозы

Он также отметил, что среди других возможных причин развития пандемии выделяется возможность появления новых вариантов коронавируса.

«Пандемия возможна только на основании инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Никакие другие пути передачи ее не вызовут. Значит, может идти речь только о вариантах гриппа и коронавируса», — подчеркнул Никифоров.

Эксперт также выделил менингококк, однако он малозаразен, поэтому пандемию дать не может.