Нейрохирурги спасли младенца с кровоизлиянием в мозг

В Нижнем Новгороде спасли младенца, у которого обнаружили кровоизлияние в мозг на третьи сутки после рождения. Операцию провели нейрохирурги детской областной клинической больницы, сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Малышку пришлось экстренно доставлять в реанимацию. Неделю она пробыла на ИВЛ, а после этого врачи решили провести ей операцию. В итоге ей удалили гематому без трепанации черепа, а на месте хирургического вмешательства остался лишь небольшой шрам.

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Девочка будет здоровой и никаких неврологических патологий развиться не должно.

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