Женщина с пересаженной от сестры маткой родила здорового ребенка

Жительница Великобритании стала первой женщиной в стране, которая родила ребенка после трансплантации матки. Об этом пишет The Guardian.

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36-летняя Грейс Дэвидсон родилась без матки, в юности ей диагностировали синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. Это генетическое заболевание, при котором матка отсутствует или недоразвита. При этом Дэвидсон и ее муж Ангус всегда хотели детей. Британские медики предложили им выход — пересадку матки от донора. В 2023 году в ходе восьмичасовой операции Дэвидсон трансплантировали матку ее родной старшей сестры.

У Дэвидсон были сохранные яичники, поэтому перед операцией у нее извлекли яйцеклетки и при помощи экстракорпорального оплодотворения создали семь эмбрионов, которые заморозили. После успешной трансплантации эмбрион подсадили в матку Дэвидсон. Беременность с пересаженной маткой протекала нормально, 27 марта британке сделали плановое кесарево сечение, и у нее родилась здоровая дочь. Девочку весом два килограмма назвали Эми — в честь сестры Дэвидсон. Женщина планирует как минимум еще одну беременность.

Это событие стало праздником не только для семьи Дэвидсон, но и для целой команды медиков, которые надеются помочь другим женщинам с дисфункциями матки.

Появление Эми Изабель стало результатом 25 лет научной работы врача-гинеколога Ричарда Смита, который возглавляет благотворительный фонд по трансплантации матки Womb Transplant UK. В Великобритании уже проведено три трансплантации с использованием органов умерших доноров, и еще около десяти женщин проходят процесс одобрения для трансплантации. Стоимость операции составляет 25 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей). По всему миру уже проведено более 100 трансплантаций матки, в результате которых родилось не менее 50 детей.

Ранее сообщалось, что жительница Китая с двумя матками успешно выносила и родила двойню. В сентябре она родила здоровых мальчика (3,3 килограмма) и девочку (2,4 килограмма). Роды приняли путем кесарева сечения.