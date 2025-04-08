Врачи поставили на ноги мужчину, прикованного к постели после ДТП

В Республиканском госпитале ветеранов войн в Уфе поставили на ноги 30-летнего мужчину, который после ДТП оказался прикованным к постели. Он не только не мог ходить, но даже обслуживать себя в бытовом плане.

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Как рассказали в минздраве республики, с пациентом работали и реабилитологи, и физиотерапевты, и нейрохирурги, и психологи. Для него была разработана индивидуальная программа реабилитации.

В итоге через 20 дней мужчина встал и начал ходить с помощью опорных средств.